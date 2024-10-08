Usame Bin Ladin’in oğlu Fransa’dan sınır dışı edildi El Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Bin Ladin, sosyal medyada terör paylaşımlarının ardından yıllardır yaşadığı Fransa’dan sınır dışı edildi ve ülkeye dönüşü yasaklandı.

İHA

El Kaide’nin 2011 yılında öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Bin Ladin, yıllardır yaşadığı Fransa’dan sınır dışı edildi.

Sosyal medya hesabından terör paylaşımlarını övdüğü gerekçesiyle sınır dışı edilen Bin Ladin’in Fransa’ya dönüşü de yasaklandı.

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI DUYURDU

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, konuya ilişkin açıklamasında Ömer Bin Ladin’in Fransa’ya girişinin yasaklandığına ilişkin kararı imzaladığını ifade ederek Bin Ladin’in daha önce deport edildiğini açıkladı.

"BİR İNGİLİZ VATANDAŞININ EŞİ OLARAK YILLARDIR YAŞIYORDU"

Ömer Bin Ladin’in ne zaman sınır dışı edildiğini ve nereye gönderildiğini ise açıklamayan Fransız Bakan Retailleau, “Bir İngiliz vatandaşının eşi olarak yıllardır Orne bölgesinde yaşayan Bin Ladin, 2023 yılında sosyal medya ağlarında terörü öven yorumlar yaptı. Alınan idari yasak, Ömer Bin Ladin neden ne olursa olsun Fransa’ya dönmesini engellemektedir.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)