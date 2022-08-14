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    Üvey oğluyla evlenen Rus fenomen takipçilerini bir kez daha şaşırttı

    Üvey oğluyla evlenen Rus sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva, dünyaya getirdiği kız bebeğin ardından bir kez daha hamile olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 09:14
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    Üvey oğluyla evlenen Rus fenomen takipçilerini bir kez daha şaşırttı

    Rusya'da 37 yaşındaki Marina Balmasheva isimli sosyal medya fenomeni, üvey oğluyla ilişki yaşadığını açıklamıştı.

    Paylaştıklarıyla şaşkına çeviren Balmasheva, daha sonra üvey oğlu Vladimir "Vova" Shavyrin ile evlendi.

    Üvey oğlundan çocuğu oldu

    Marina Balmasheva, geçtiğimiz yıl 1 kız bebek dünyaya getirdi.

    Geçtiğimiz günlerde ise Marina Balmasheva'dan takipçilerini şaşırtan bir paylaşım daha geldi.

    Üvey oğluyla evlenen Rus fenomen takipçilerini bir kez daha şaşırttı #1

    Bir kez daha hamile

    Yeni eşiyle mutlu olduklarını ve ayrılmayı düşünmediklerini belirten Marina Balmasheva, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.

    Balmasheva'nın bu paylaşımı sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü.

    Üvey oğluyla evlenen Rus fenomen takipçilerini bir kez daha şaşırttı #2

    Üvey oğluyla evlenen Rus fenomen takipçilerini bir kez daha şaşırttı #3

    Üvey oğluyla evlenen Rus fenomen takipçilerini bir kez daha şaşırttı #4


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