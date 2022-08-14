- Haberler
- Dünya Haberleri
- Üvey oğluyla evlenen Rus fenomen takipçilerini bir kez daha şaşırttı
Üvey oğluyla evlenen Rus fenomen takipçilerini bir kez daha şaşırttı
Üvey oğluyla evlenen Rus sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva, dünyaya getirdiği kız bebeğin ardından bir kez daha hamile olduğunu açıkladı.
- Haber Merkezi
- 14.08.2022 - 09:14
Rusya'da 37 yaşındaki Marina Balmasheva isimli sosyal medya fenomeni, üvey oğluyla ilişki yaşadığını açıklamıştı.
Paylaştıklarıyla şaşkına çeviren Balmasheva, daha sonra üvey oğlu Vladimir "Vova" Shavyrin ile evlendi.
Üvey oğlundan çocuğu oldu
Marina Balmasheva, geçtiğimiz yıl 1 kız bebek dünyaya getirdi.
Geçtiğimiz günlerde ise Marina Balmasheva'dan takipçilerini şaşırtan bir paylaşım daha geldi.
Bir kez daha hamile
Yeni eşiyle mutlu olduklarını ve ayrılmayı düşünmediklerini belirten Marina Balmasheva, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.
Balmasheva'nın bu paylaşımı sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü.