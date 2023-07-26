Uyuşturucu dağıttığından şüphelenilen Polonyalı rahip gözaltına alındı Polonya'da 2020'den 2023'e kadar katıldığı toplu etkinliklerde uyuşturucu dağıttığı şüphesiyle gözaltına alınan rahip görevinden azledildi.

AA

Polonya'da bir rahip, toplu etkinliklerde uyuşturucu dağıttığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Plock kentindeki savcılık ofisinin sözcüsü başkent Varşova yakınındaki Zyrardow kasabasında gözaltına alınan ve soyadı paylaşılmayan Piotr isimli rahibin suçunu itiraf edip etmediğine yönelik bir bilgi paylaşmadı.

Lowicz'deki yerel piskoposluktan yapılan açıklamada da 2020'den 2023'e kadar katıldığı toplu etkinliklerde uyuşturucu dağıttığından şüphelenilen rahibin gözaltına alındığı doğrulanırken rahibin görevinden azledildiği bildirildi.

3 yıl hapis cezası alabilir

Piskoposluk olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yetkililerle işbirliği yapılacağını duyurdu.

Rahibin uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunması halinde 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydediliyor.