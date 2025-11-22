Vance'dan, Trump'ın 'Ukrayna barış planını' eleştirenlere yanıt: Barışı, başarsızı siyasetçiler getirmeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan, Ukrayna ile Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı, eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Başkan Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı "barış planına" ilişkin paylaşım yaptı.

"BARIŞI, HAYAL DÜNYASINDA YAŞAYAN BAŞARSIZ SİYASETÇİLER GETİRMEYECEKTİR"

Barışa ilişkin bir planın, Ukrayna'nın egemenliğini koruyarak ölümleri durdurması ve hem Rusya hem de Ukrayna tarafından kabul edilebilir olması gerektiğini belirten Vance, ayrıca savaşın yeniden başlama olasılığını düşürme gerekliliğinin altını çizdi.

Vance, bu planı eleştirenlerin "ya planı yanlış anladığını ya da sahadaki gerçekleri yanlış aktardığını" savunarak, "Daha fazla para, silah ve yaptırım olursa zafere ulaşılacağına dair bir hayal var. Barışı, hayal dünyasında yaşayan başarısız siyasetçiler getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

BARIŞ PLANI ÖNERİSİ KİEV'E SUNULMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan, Ukrayna ile Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisinin Kiev'e sunulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." ifadelerine yer verilmiş ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Zelensky, yaptığı başka açıklamada da "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.