Vladimir Zelensky, Trump'ın barış planı hakkında konuştu: Ukrayna’yı satmayacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı için hazırladığı barış planı gündemde...

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel ekibi tarafından hazırlanan ve Amerikan basınına sızan 28 maddelik Ukrayna barış planı, tartışmalara konu oluyor.

PLAN UKRAYNA'NIN ELİNE ULAŞTI

Öte yandan Ukrayna, ABD'nin barış planı taslağının ellerine ulaştığını duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Amerikan tarafından resmi olarak taslak planı teslim aldı.



Başkan, yakın gelecekte Trump ile telefonda görüşerek savaşın onurlu bir şekilde sona ermesini hedefleyecek.

ZELENSKY ULUSA SESLENDİ

Öte yandan Vladimir Zelensky, Trump'ın baskı yaptığı 28 maddelik 'Barış Planı' ile ilgili ulusa seslendi.

Ukrayna'nın önünde zorlu bir sürecin olduğunu belirten Zelensky, şunları kaydetti:

"ÇOK AĞIR BİR SEÇİMLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"

Ukrayna üzerindeki baskı, en zorlu olanlardan biri. Ukrayna şimdi çok ağır bir seçimle karşı karşıya kalabilir: ya onurundan vazgeçmek ya da kilit bir ortağını kaybetme riski.



Ya '28 maddelik planı' ya da son derece sert bir kış; en zor ve en riskli seçenek.

"UKRAYNA'YI SATMAYACAĞIZ"