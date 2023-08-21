Sosyal medyada tık ve reyting için ileri sürülen yalanlara bir yenisi daha eklendi.
Van'da dev piton yılanı görüldüğüne dair sosyal medyada paylaşıma sokulan ve milyonlarca kez görüntülenen videonun Güney Afrika'dan olduğu tespit edildi.
Video Van'dan değil, Güney Afrika'dan
Alınan ekran görüntüleri açık kaynaklar üzerinden aratıldığında, iddia videosunun Jason Moolman tarafından 21 Ekim 2018'de "Ballito'da devasa piton görüldü" başlığıyla Youtube'a yüklendiği görüldü. 19 milyon görüntülenmeye ulaşan videonun güncel olmadığı ve Güney Afrika'nın Ballito kentinde kaydedildiği ortaya çıktı.
Afrika kaya pitonu
Açıklamada videonun, Jason Moolman'in Ballito'daki bir çiftlikte gördüğü Afrika kaya pitonunu gösterdiği yazılı. Afrika'nın en büyük yılan türü olan kaya pitonu, dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olarak nitelendirildi.
Kalın bir gövdeye sahip olan bu tehlikeli sürüngen türünün, Güney Afrika'nın Ballito kentinde kaydedilen çok sayıda videosu da mevcut.