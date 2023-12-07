Vanuatu'da 7,1 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AA & Ensonhaber

Avustralya'nın doğusunda bulunan ada ülkesi Vanuatu, şiddetli bir depremle sarsıldı.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun İsangel kenti olan depremin büyüklüğünü önce 7,3 olarak açıklarken, daha sonra 7,1 olarak güncelledi.

Tsunami uyarısı yapıldı

Kentin 123 kilometre güneyinde 48,4 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Geçen ay da sarsıldı

Vanuatu'da 22 Kasım'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Vanuatu'nun Port Orly kasabasının 98 kilometre açıklarında 22 kilometre derinlikte gerçekleşmiş, can ve mal kaybı yaşanmamıştı.