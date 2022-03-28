Varlık içinde yokluk çeken Afrika ülkesi: Gine

Demir madeni bakımından oldukça zengin yataklara sahip olan Gine’de yaşamak oldukça zor. Yoksulluk çeken halk, Türkiye’deki hayırveserlerin yardımlarıyla bir nebze olsun rahatlıyor…

Afrika kıtasının batısında yer alan Gine, diğer Afrika ülkeleri gibi doğal kaynakları bakımından zengin ancak halkın geçim ve alım gücü sıralamasına bakıldığında dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

Fransa’nın uzun yıllar sömürüsü altında kalan Gine, dünya gündeminde son yıllarda yaşadığı askeri darbelerle konuşulur oldu.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORLAR

Zaten gıda ve su sıkıntısı çeken Afrika ülkeleri, özellikle son 10 yılda yaşanan darbe ve darbe girişimleriyle iyice istikrarsızlaşmış ve bu durum ekonominin de dibe vurmasına neden olmuştu.

Askeri darbelerin acısını en çok çeken ülkelerden biri olan Gine’de ise halkın çok büyük bir bölümü yokluk içinde yaşam mücadelesi veriyor.

DEMİR REZERVİ 20 MİLYAR TON

Gine özellikle demir madeni bakımından oldukça zengin yataklara sahip.

Ülkedeki demir rezervinin 20 milyar ton olduğu ve bugün çıkarılmaya başlansa bu sürenin 100 yılı bulacağı tahmin ediliyor.

Gine, demirin dışında otomobil ve uçak yapımında önemli yeri olan alüminyumun ham maddesi olan boksitin de dünya rezervinin 3’te 1’ine tek başına sahip durumda.

Boksit dışında altın, elmas, petrol, fosfat, uranyum ve manganez bakımından da hatırı sayılır rezervi bulunuyor.

GEÇİM KAYNAĞI TARIM

Bunlara rağmen, 2014-2016 yılları arasında Ebola salgınından ciddi şekilde etkilenen ülke nüfusunun yüzde 50’si Birleşmiş Milletler verisine göre, günde 1 eurodan daha az bir gelire sahip durumda.

Ülkenin kırsalında yaşayanlar su ve elektrik hizmeti alamıyor.

Nüfusun yarısına yakınının yaşadığı başkent Konakri’de ise geçim kaynağı tarım ürünlerine dayalı.

TURİZM GELİŞMİYOR

Kentin birçok noktasında kurulan pazarlarda ve yol kenarlarından özellikle kadınlar, tarlalarında yetiştirdikleri tropikal meyveleri satarak geçimlerini sağlıyor.

Ülkede mango, ananas, pirinç, kaju, yer fıstığı, çay ve kola bitkisine kadar oldukça çeşitli tarım ürünü yetişebiliyor.

Ayrıca Gine deniz ürünleri de ekonomide önemli yer tutarken, turizm ise yeterince gelişme imkanı bulamamış.

MOTOTAKSİ İLE ULAŞIM SAĞLANIYOR

Gine’de dikkat çeken başka bir konu ise trafik.

Özellikle nüfusun yoğun olarak yaşadığı Konakri’de trafik ışığına rastlamak oldukça zor.

Durum böyle olunca özellikle kavşak noktalarında trafik deyim yerindeyse kilitleniyor ve normal şartlarda 5 dakikalık bir sürede varılacak mesafe bazen saatleri bulabiliyor.

Trafikte eski model ve oldukça bakımsız taksilerin yanında mototaksi adı verilen motosikletlerle ulaşım sağlanıyor.

Taksimetrenin kullanılmadığı ülkede ücret pazarlıkla belirleniyor.

BİR POLİS MAAŞI 250-300 DOLAR ARASINDA

Belirli bir asgari ücretin olmadığı Gine’de insanlar çalıştıkları işlerde genelde 1 doların biraz üzerinde kazanç sağlıyorlar.

Ancak kamuda çalışanlar bu ücretin oldukça üzerinde maaş alıyor.

Örneğin bir polis maaşı 250-300 dolar arasında değişiyor.

Ayrıca polisin bakmakla yükümlü olduğu aile nüfusu sayısına göre devlet pirinç desteği veriyor.

HALKIN YÜZDE 85’İ MÜSLÜMAN

13 milyondan fazla nüfusa sahip olan Gine’de halkın yüzde 85’i Müslüman, yüzde 8’i Hristiyan geri kalan kısmı ise farklı yerel inanışlara sahip.

Başkent Konakri’de vakit namazları genelde camilerde kılınıyor.

Kentin en büyük camisi ise İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından yapılan ve Mahmut Ustaosmanoğlu Külliyesi içindeki II. Abdülhamid Han Camisi.

KÜLLİYENİN TÜM MASRAFI TÜRKİYE’DEKİ HAYIRSEVERLER TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Külliye içerisinde kız ve erkek medresesi, 500 öğrenci kapasiteli İslami İlimler İhtisas Merkezi, günlük üç bin kişi kapasiteli aşevi ve misafirhane de bulunuyor.

Ülkenin en büyük İslami sosyal alanı olan külliyenin tüm masrafı ise İDDEF aracılığıyla Türkiye’deki hayırseverler tarafından karşılanıyor.

İDDEF ayrıca başkent Konakri’de engellilerin yaşadığı Rotame Dispanser denilen bir merkeze her gün yemek yardımında bulunurken ülkenin yardıma muhtaç birçok bölgesinde de su kuyusu açma ve yardım kumanyaları dağıtım çalışmaları da yapıyor.