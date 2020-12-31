Büyükelçi Göktaş, geride bırakmaya hazırlandığımız yıl için bir değerlendirme yaptı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 2020 yılına ilişkin temaslarını anlattı.

Göktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. 2021’de pandemiye elveda diyebilme umuduyla, tüm dostlara mutlu yıllar! Sağlık ve huzur içinde hep birlikte daha nice senelere." notunu düştü.

GÖKTAŞ'IN 2020 TEMASLARI

Normal başladıkları 2020'yi pandemiyle geride bıraktıklarını anımsatan Göktaş, Vatikan'daki temaslarını şu şekilde özetledi:

"Papa Francis, Vatikan'da büyükelçileri kabul etti. Roma Belediye Başkanı Raggi büyükelçileri ağırladı. Ara Güler fotoğraf sergisi ay sonunda Roma'daydı.

Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 2020’yi özetledi ViDEO



TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI SES GETİRDİ

9 Mart'ta ülke genelinde karantina başladı. Vatikan müzeleri dahil tüm mekanlar kapandı. O zor dönemde Türkiye İtalya'yı da unutmadı. Ulaştırılan maskeler ve tıbbi malzemeler ses getirdi.

Nisanda Dışişleri Bakanımız büyükelçilerle salgın ekseninde son gelişmeleri değerlendirdi. Ağustosta büyükelçiliğimizi yeni mekanına taşıdık. Kasımda Cumhurbaşkanımızın hitaplarıyla onurlandırdıkları büyükelçiler konferansına katıldım."