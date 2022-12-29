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    Vatikan: Eski Papa Benedict'in durumu ciddi

    Benedict için dua isteyen Papa'nın ardından yapılan açıklamada, "Aklı başında ama durumu ciddi" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 17:26
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    Vatikan: Eski Papa Benedict'in durumu ciddi

    95 yaşındaki Eski Papa 16. Benedict'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Benedict için dua talep ederken, "Hepinizden Papa Emeritus Benedict için özel dualarınızı istiyorum. O çok hasta." demişti.

    "Aklı başında, durumu ciddi"

    Konuya ilişkin Vatikan'dan son dakika güncellemesi yapıldı. Papa Benedict'in durumunun ciddi ancak stabil olduğu belirtildi.

    Vatikan Basın Ofisi Direktörü Matteo Bruni, "Kesinlikle aklı başında ve uyanık. Bugün durumu ciddi olsa da şu anda stabil." dedi.

    Papa Francis, dua isteğini tekrarladı

    Açklamada, "Papa Francis, kendisi için dua etme ve bu zor saatlerde ona eşlik etme davetini yineliyor." ifadesi kullanıldı.

    Vatikan: Eski Papa Benedict in durumu ciddi #1

    Benedict için peş peşe çağrı

    Öte yandan Almanya, İngiltere ve ABD gibi birçok ülkenin Katolik lideri de Papa Benedict için dua edilmesini istedi.

    Alman Kardinal Reinhard Marx, "Benedict'in sağlık durumuyla ilgili endişe verici haberi öğrendim. Onun için dua etmenizi istiyoruz." dedi.

    Vatikan: Eski Papa Benedict in durumu ciddi #2

    Vatikan: Eski Papa Benedict in durumu ciddi #3


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