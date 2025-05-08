Vatikan, Katolik dünyasının yeni Papa'sını açıkladı: ABD'li Kardinal Francis Prevost

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Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından gözler yeniden Vatikan’a çevrilmişti. Sistine Şapeli’nin tarihi bacasından yükselen beyaz dumanla birlikte, Katolik dünyası yeni papasına kavuştu.

267. PAPA ABD'Lİ KARDİNAL FRANCIS PREVOST

Franciscus’un ardından boşalan makam (Sede Vacante), konklav süreciyle sona erdi. Kardinaller, papa seçiminin ikinci gününde öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda 267’nci papayı belirledi. Sistine Şapeli'nin bacasından gökyüzüne süzülen beyaz duman, kararın verildiğini dünyaya ilan etti.

GÜÇLÜ RAKİPLERİNE KARŞI SÜRPRİZ ZAFER

Peru'da uzun yıllar görev yapan 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Francis Prevost'un; Tagle, Aveline ve Zuppi gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak "sürpriz" yaptığı ifade edildi.

SELEFİNİN GFÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞIYOR

Prevost'un yoksullara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.

133 DİN ADAMI, 3'TE 2 ÇOĞUNLUKLA SEÇTİ

Yeni papanın, Kardinaller Koleji’ni oluşturan 133 din adamının en az üçte ikisinin yani 89'unun oyunu alarak seçildiği öğrenildi. Vatikan’ın kalbi sayılan Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalık, dumanın renginin beyaz olduğunu fark ettikleri anda coşkuya boğuldu; kimileri sevinç gözyaşları dökerken kimileri dualarla bu tarihi ana tanıklık etti.

YENİ PAPA HALKA TANITILDI

Geleneklere göre, dumanın yükselişinden yaklaşık bir saat sonra, yeni seçilen Papa ilk kez halkın karşısına çıktı. Aziz Petrus Bazilikası'nın dev locasında beliren Papa, Latince “Habemus Papam” (Bir Papamız var) ilanıyla tanıtıldı. Bu tarihi duyuruyu yapma görevi, Kardinaller Koleji’nin kıdemli diyakozlarından biri olan Fransız Kardinal Dominique Mamberti’ye verildi.

İLK KEZ BİR LATİN AMERİKALI PAPA OLMUŞTU

Tarihi boyunca 266 papa çıkaran Katolik Kilisesi’nin ruhani liderlerinin büyük bölümü İtalyan kökenli olurken, 2013 yılında ilk kez Latin Amerika’dan bir isim, Arjantinli Jorge Mario Bergoglio (Papa Franciscus) bu kutsal göreve seçilmişti. Şimdi ise dünyanın dört bir yanından gelen milyonlar, yeni papayla birlikte kilisenin geleceğine dair umutlarını tazeliyor.