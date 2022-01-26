Venedik’te çıplak turist alarmı

İtalya'nın savaş kahramanları için hazırlanan anıtta üstsüz güneşlenen kadın turist, şehirden atıldı. Turiste ayrıca para cezası da kesildi.

Venedik’e giden 30 yaşındaki Çekyalı turist, cuma günü tüm kıyafetlerini çıkararak yüzmeye başladı.

Çekyalı, daha sonra savaş kahramanları için hazırlanan anıttaki bir kadın savaşçının heykelinin yanına uzanarak fotoğraf çektirdi.

48 İÇİNDE ATTILAR

Venedik'ten 48 saat içerisinde çıkarılması kararı verilen turist, ayrıca 513 dolar para cezasına çarptırıldı.

Üstsüz güneşlenen turisti gördüğü anı anlatan Mario Nason isimli Venedikli, faşizme karşı mücadelede hayatlarını feda eden kadın savaşçıların önünde böyle bir poz verilmesine tepki gösterdi.

“ANITIN ÜZERİNE ÇIKTI”

Mario Nason, şöyle konuştu:

“Harika bir gündü ve fotoğraf çeken iki kişi gördüm. Garip bir andı. Dünya umurunda değilmiş gibi yüzen bir kadın gördüm. Deli olmalı diye düşündüm, çünkü dondurucu soğukta yüzüyordu. Daha sonra yalnızca bikini altı giyer haldeyken sudan heykele tutunarak çıkmaya çalıştığını gördüm. Heykelin üzerine çıktı, sonra hiçbir şey olmamış gibi suya geri atladı. Erkek arkadaşı ve diğer bir kadın daha onun fotoğrafını daha iyi çekebilmek için anıtın üzerine çıktı. Tıpkı sahilde yapıldığı gibi anıtın üzerine bıraktığı kıyafetlerinin yanında duruyorlardı.

“NE YAPTIKLARINA DAİR EN UFAK BİR FİKİRLERİ YOKTU”

Akıl alacak gibi değildi çünkü turistler 'Bunun nesi sorun?' gibi sorular soruyordu. Ne yaptıklarına dair en ufak bir fikirleri yoktu. Bu tıpkı Roma'ya gidip, Trevi Çeşmesi'ne atlamak ve sonra 'Ne demek bunu yapamazsın?' demek gibi bir şey. 'Neyse ne, kimseyi öldürmediler' diyebilirsiniz. Ama ben bir yere seyahat ettiğimde, bir çeşme görsem, içine atlama isteği duymuyorum. Paris'teysem, Seine Nehri kenarında yürüyorsam, kendimi nehre atmam. Prag'a gitsem, bir anıtın üzerine kıyafetlerimi atsam ve yüzmeye gitsem hiçbir şey olmaz mı? Bu, sağduyudur. Neden insanlar böyle şeyleri Venedik'te yapıyor ama başka yerlerde yapmıyorlar?”

YEREL POLİS: KADIN SAVAŞÇI GİBİ YATTI

Yerel polis, CNN'e yaptığı açıklamada turistin, fotoğraf çektirmek için ölü kadın savaşçıyı taklit ederek anıtın üzerinde yattığını söyledi.