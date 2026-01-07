Venezuela, ABD'nin müdahalesinde ölen askerler için yas ilan etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD yönetimi, Venezuela'nın başkentine saldırı düzenlemiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini gece operasyonuyla kaçırmıştı.

Müdahalede, Venezuelalı ve Kübalı güvenlik güçlerinin yanında siviller de dahil, toplamda 75 can kaybı olduğu ABD tarafından bildirildi.

GEÇİCİ BAŞKAN RODRIGUEZ AÇIKLAMA YAPTI

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) kararı ve ordunun desteğiyle geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez'in konuşması, başkent Karakas'ta devlet televizyonu VTV'den canlı yayınlandı.

"CUMHURİYETİN DEĞERLERİ UĞRUNA KENDİLERİNİ FEDA ETTİLER"

ABD'nin müdahalesiyle ölen genç askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gençler, Venezuela'yı ve Başkan Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda ettiler. Onlara minnet borçluyuz. Hareketsiz bedenlerin görüntüleri içimi acıttı ancak biliyorum ki, onlar bu cumhuriyetin en yüce değerleri uğruna kendilerini feda ettiler."

32 KÜBALI, 24 VENEZUELALI

ABD'nin, Venezuela'ya askeri müdahalesinde 32 Kübalı asker ile 24 Venezuelalı güvenlik gücünün hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

ABD'NİN VENEZUELA HAMLESİ

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.