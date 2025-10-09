Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Filistin er ya da geç zafere ulaşacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet televizyonu VTV'de konuştu.

"FİLİSTİN HALKI ER YA DA GEÇ ZAFERE ULAŞACAKTIR"

Maduro, İsrail'in Gazze'de Adolf Hitler döneminden bu yana insanlığın tanık olduğu en vahşi soykırımı işlediğini belirterek, Filistin halkıyla "sarsılmaz bir dayanışma" içinde olduklarını vurguladı.

"Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır." diyen Maduro, başta başkent Caracas olmak üzere dünyanın dört bir yanından insanların, İsrail'in Gazze'deki "soykırımına" tepki gösterdiğini söyledi.

Maduro, İsrail'in saldırılarını her fırsatta kınadıklarını hatırlatarak, "Filistin, hiç kuşkusuz, insanlığın hegemonyasının, siyonizmin ve yeni faşizmin barbarlığına karşı yürüttüğü büyük davadır. Filistin bayrağını gururla taşıdık; Karaçi, Madrid, New York, Buenos Aires, Meksiko, Caracas ve Venezuela'nın bir diğer kenti Maracaibo sokaklarında." ifadelerini kullandı.

MADURO: ABD, GAZZE’DEKİ SOYKIRIMIN ORTAĞIDIR

ABD'yi de Gazze'deki soykırımın ortağı olmakla suçlayan Maduro, Washington'daki emperyalist elitlerin ve dünya genelindeki aşırı sağcı müttefiklerinin, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırımı desteklediğini ve finanse ettiğini ileri sürdü.

Filistin'in Caracas Büyükelçiliği yakınında dün toplanan yüzlerce Venezuelalı, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarıyla "soykırımı durdurun" çağrısında bulunmuştu.

VTV televizyonunun paylaştığı görüntülerde, Venezuelalıların Filistin'e destek protestosuna oldukça yoğun katılım gösterdiği görülmüştü.