Venezuela lideri Maduro ABD'yi hedef aldı: Kimse topraklarımıza dokunmaya kalkışmasın

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı verdi.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtti.

Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini verdi.

"HİÇ KİMSE VENEZUELA TOPRAKLARINA DOKUNMAYA KALKIŞMASIN"

Ülkesinde özel bir televizyon kanalına konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetimi hedef alarak, "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın, çünkü o topraklar bizimdir ve biz onları güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"EĞER UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇTIYSA BUNU KENDİ TORPARKLARINDAKİ MAFYALARA KARŞI YAPMASI GEREKİR"

Maduro, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele politikasını eleştirerek, "ABD eğer uyuşturucuya savaş açtıysa, bunu kendi topraklarında, Kolombiya ve Orta Amerika'daki tüm uyuşturucu trafiğini yöneten mafyalara karşı yapması gerekiyor. Uyuşturucu trafiğini yöneten mafyalar kimlerdir, onlar bunu çok iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AFGANİSTAN, IRAK VE LİBYA'YA TERÖRİZİM BAHANESİYLE MÜDAHALE ETTİLER, ŞİMDİ İSE BİZİ SUÇLUYORLAR"

ABD'nin müdahale politikalarına tepki gösteren Maduro, şöyle konuştu:

Afganistan, Irak ve Libya'ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar. Onlara söylüyorum ki, Venezuela’nın toprakları temizdir. Venezuela topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hükümetimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz tertemiz ve özgürdür.

"UYUŞTURUCUNUN BÜYÜK BİR KISMI PASİFİK OKYANUSU'NDAN SEVK EDİLİYOR"

Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'ne savaş gemileri gönderme kararına da tepki göstererek, "ABD, Karayipler'de bir askeri konuşlanma gerçekleştiriyor, oysa uyuşturucunun büyük kısmı Pasifik Okyanusu üzerinden sevk ediliyor." yorumunda bulundu.

"AMERİKA TOPLUMU, UYUŞTURUCU KULLANIMIMINDA ZİRVEDE, KENDİ HALKINI SAHİPSİZ BIRAKMIŞ DURUMDALAR"

ABD'deki uyuşturucu kullanımına işaret eden Maduro, "Ne yazık ki Kuzey Amerika toplumu, dünyadaki her türlü uyuşturucu kullanımında en yüksek seviyeye sahip. Dolayısıyla ABD'nin 'uyuşturucuya karşı savaş' olarak adlandırdığı girişim başarısızdır. Kendi halkını sahipsiz bırakmış durumdalar ve onları tedavi etmek zorundalar. Gerçek budur." diye konuştu.

"BİRİNE TEHDİT VARSA, HERKESE TEHDİTTİR"

Maduro, bağımsızlığın önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

Bazıları tehdidin Venezuela'ya yönelik olduğunu düşünebilir. Oysa tehdit hepimize yöneliktir. Birine tehdit varsa, herkese tehdittir. Birine dokunurlarsa, herkese dokunmuş olurlar. Venezuela, özgürlük, demokrasi ve barış için gücünü inşa etmektedir. Her şeyden önce ahlaki güç gelir; haklıyız, iyi insanlarız ve bir idealimizi taşıyoruz. Bugün, bağımsızlık döneminden bu yana en güçlü askeri güce sahibiz.

Maduro, uyuşturucu örgütleriyle mücadele kapsamında komşu ülke Kolombiya ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve iş birliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.