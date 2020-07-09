Venezuela ordusu hava sahasına giren ABD uçağını düşürdü

Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim gittikçe artıyor.

Venezuela ordusu Twitter hesabından ülkenin hava sahasına giren ABD uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Venezula Silahlı Güçleri Stratejik Operasyon Komutanlığı'nın Twitter hesabınfa yapılan açıklamada, “Birleşik Hava Uzay Savunma Komutanlığı, 8 Temmuz sabaha karşı ülkenin hava sahasında ABD numaralı hava aracı tespit etti ve yasalara uygun olarak savaş uçaklarımızla etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.

UÇAK ÖZEL BİR KİŞİYE AİT

Operasyon Komutanlığı, açıklamanın altında düşürülen uçağın da fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta uaçağın üzerinde net bir şekilde görülen N339AV numarası yer alıyor. Flightradar’ın verilerine göre, Hawker 800 tipi uçak özel bir kişiye ait.

Uçağın önceki gün Meksika üzerinde izinli uçuş yaptığı bildirildi.