Venezuela, Oslo Büyükelçiliği'ni gerekçe göstermeden kapattı

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın Oslo Büyükelçiliği'nin herhangi bir gerekçe sunulmadan kapatıldığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Cecile Roang, Norveç’te yayın yapan NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin kapatıldığı bilgisini doğrulayarak, “Büyükelçiliğin neden kapatıldığına ilişkin bize bir açıklama yapılmadı.” dedi.

KAPATMA KARARI, MUHALİF LİDERE GİDEN NOBEL SONRASI GELDİ

Roang, iki ülkenin birçok konuda farklı görüşleri olsa da diyalog kanallarını açık tutmak istediklerini belirtti.

Norveç'teki Venezuela Derneği'nden Maylem Lauvstad da gelişmeleri "üzücü" şeklinde niteleyerek, detaylı bilgi alamadıklarını söyledi.

Öte yandan, ulusal medya, bu adımın Venezuela'daki muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin ardından atılmasına dikkati çekti.

Norveç Nobel Komitesi'nin, Machado'yu Nobel Barış Ödülü'ne layık görmesinin ardından Venezuela'nın Norveç'e tepkisini büyükelçiliğini kapatarak gösterdiği belirtiliyor.

İSRAİL DESTEKÇİ TUTUM

Machado'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdiği belirtilmiş, Müslüman karşıtı bir tutumu savunduğu ifade edilmişti.