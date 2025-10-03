Venezuela: Yakın bölgede 5'ten fazla savaş uçağı tespit edildi

Devlet televizyonu VTV'de konuşan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi'ndeki hareketliliğin yakından izlendiğini belirtti.

Venezuela Entegre Hava Savunma Sistemi ile ülkenin kuzey kıyıları ve çevresindeki Karayip hava sahasında 5'ten fazla savaş uçağı tespit ettiklerini aktaran Lopez, söz konusu uçakların varlığını 'provokasyon ve ulusal güvenliğe tehdit' olarak niteledi.

ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri hareketliliğine tepki gösteren Lopez, "Dünyanın önünde ABD hükümetinin Venezuela halkına yönelik askeri tacizini, askeri tehdidini kınıyorum. Tekrar ediyorum, bu durum provokasyondan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"SALDIRIYA KARŞI HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Lopez, ABD'nin olası bir saldırısı halinde ülke genelinde 'ulusal seferberlik' ilan edebileceklerini vurgulayarak, "Porto Riko'da konuşlu F-35'lerin Venezuela topraklarına yaklaşmaya cüret ettiğini biliyoruz. Onları izliyoruz ancak bu bizi korkutmuyor. Bu tür uçakların konuşlandırıldığını daha önce hiç görmemiştik" dedi.

Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda Ulusal Silahlı Kuvvetler'in olası senaryolara hazırlandığını aktararak, "ABD'den gelebilecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerekirse ülkenin tüm kaynaklarını devreye sokar ve seferberlik ilan ederiz" diye konuştu.