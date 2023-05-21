Venezuela'nın 19 Mayıs Bayramı hediyesi: Başkenti Karakas'ın merkezine 'Türkiye Cumhuriyeti Caddesi' Güney Amerika'nın kuzey kıyısında yer alan bir ülkenin en tanınan caddelerinden birine 'Türkiye Cumhuriyeti Caddesi' adının verilmesi memnuniyetle karşılandı.

AA

Bir ülke düşünün, başka bir ülkenin milli mücadelesinin başladığı günü sembolize eden tarihini milli bayram olarak kutlamasına jest olarak, en önemli caddelerinden birinin adını o ülkeye adasın.

Bu jesti Venezuela, Türkiye için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaptı.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın merkezinde yer alan ve tarihi açıdan sembol kabul edilen prestijli caddelerden birine "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" adı verildi.

"İki ülke arasındaki kardeşlik bağı"

Venezuela basınında çıkan haberlerde açılışa geniş yer verilerek, iki ülke arasındaki stratejik bağlara ve kardeşlik bağına vurgu yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışına, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun yanı sıra Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Karakas Belediye Başkanı Carmen Melendez, Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

19 Mayıs Bayramı jesti

Dışişleri Bakanı Gil, Twitter hesabından açılışın fotoğraflarını paylaşarak, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, halkımızı birleştiren kardeşliğe jest olarak Sayın Büyükelçi Aydan Karamanoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışına iştirak ettik." ifadesini kullandı.

"İki ülke tarihine yeni bir sayfa yazdık."

Karakas Belediye Başkanı Melendez de sosyal medya hesabından, "Karakas'ın merkezinde Sayın Karamanoğlu ve Dışişleri Bakanı Gil ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışını yaparak iki ülke tarihine yeni bir sayfa yazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği memnuniyetini dile getirdi

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Bolivar Meydanı'na açılan caddelerden birinin adının Türkiye Cumhuriyeti Caddesi olarak değiştirilmesi kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Karakas'ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi de açılacak

Törenin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Türkiye ile Venezuela arasındaki işbirliğinin sürdürüleceği ve yakında Karakas'ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılacağı bildirildi.