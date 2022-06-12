2019 yılında ülkesinde darbe girişimini başlatan muhalif lider Juan Guaido, gittiği bir restorandan yaka-paça dışarı atıldı. Gömleği de yırtılan Guaido, çareyi kaçmakta buldu.

Venezuela’da 23 Ocak 2019'da kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ile Batı ülkesinin desteğini alan muhalif lider Juan Guaido, ülkesindeki bir restorana yemek için gitti.

Burada büyük tepki ile karşılaşan Guaido, önce birkaç kelime ile kendisini anlatmaya çalıştı ancak beceremedi.

Restorandan kaçtı

Guaido’yu oturduğu sandalyeden kaldırılan müşteriler, onu restoranın kapısına doğru itmeye başladı.

Bu sırada sandalyeler havada uçuştu.

Gömleği yırtılan Guaido, çareyi kaçmakta buldu.

O anlar kamerada

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun muhalifi olarak bilinen Guaido’nun bu halleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Venezuela’nın muhalif lideri Juan Guaido, restorandan dövülerek kovuldu VİDEO

Muhalifleri sokağa çağırdı

30 Nisan 2019'da Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağıran Guaido, partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez ile başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınlarında bir grup askerle video çekti.

Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet ederken; muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıktı.

Caracas'ta askeri birlikler yolları kesti ve ülkede şiddet eylemleri yaşandı.

Darbe girişimi

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, devlet televizyonuna telefonla bağlanarak muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Cabello, hükümet destekçilerine, Bolivarcı devrimleri ve Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayı Miraflores'de toplanmaları çağrısı yaptı.

Venezuela ordusu darbeye karşı çıktı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede şiddet ortamı oluşturmayı hedefleyen darbe girişimini reddettiklerini belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." ifadelerini kullandı.

“Kanlı bir savaş çıkartmak istiyorlar”

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab da “Özgürlük operasyonu adı altında ülkede kanlı bir savaş çıkartmak istiyorlar. Hukuk yolunu işleteceğiz. Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız.” dedi.

Darbenin ardından halka seslenen Maduro, komutanlarla konuştuğunu, kendisine sadakatlerini gösterdiklerini belirterek, darbeye karşı seferberlik çağrısı yaptı ve halkı sokağa davet etti.

Ordunun bu süreçte Maduro'nun yanında yer alması, tüm siyasi gidişatın yönünü belirledi.