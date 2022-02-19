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    Victoria's Secret'ın Down Sendromlu modeli: Sofia Jirau

    Geçen yıl podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çeken model Sofia Jirau, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 03:54
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    Victoria's Secret'ın Down Sendromlu modeli: Sofia Jirau

    ABD’de düzenlenen New York Moda Haftası'nda Şubat 2020'de podyuma çıkan Sofia Jiraui, moda endüstrisinin dikkatini çekti.

    VİCTORİA'S SECRET İÇİN, İLK DOWN SENDROMLU MODEL

    Jiraui, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.

    Jirau’nun, çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirildikten sonra farklı ten tonlarında iç çamaşırları üreten ve güvenilirliğini geri kazanmak için oluşturduğu “Love Cloud” adlı iç çamaşırı koleksiyonunun kampanyasına katıldığı belirtildi.

    Victoria s Secret ın Down Sendromlu modeli: Sofia Jirau #1

    "BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ"

    Porto Rikolu model ve aktivist Jirau, Victoria's Secret için poz vermenin bir “Hayalin gerçekleşmesi” olduğunu söyledi.

    Victoria s Secret ın Down Sendromlu modeli: Sofia Jirau #2

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

    Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, kampanyanın Down Sendromlu bir bireyi cinselleştirdiğine dair endişelerini dile getirdi.

    Victoria s Secret ın Down Sendromlu modeli: Sofia Jirau #3

    Victoria s Secret ın Down Sendromlu modeli: Sofia Jirau #4

    Victoria s Secret ın Down Sendromlu modeli: Sofia Jirau #5

    Victoria s Secret ın Down Sendromlu modeli: Sofia Jirau #6

    Victoria s Secret ın Down Sendromlu modeli: Sofia Jirau #7

    Victoria s Secret ın Down Sendromlu modeli: Sofia Jirau #8


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