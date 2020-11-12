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    Vietnam'da büyük hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler

    Vietnam'da büyük hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler

    Lokantaya giden bir grup genç, önlerine gelen büyük, canlı hindistancevizi kurtlarını soslara banarak yedi. Canlı kurtları yiyen gençler, o anları kayda aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 10:15
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 10:37
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    Vietnam'da bir grup genç, Kbang isimli yere arkadaşlarıyla gitti.

    Genç grup, gittikleri yerde bir kase balık sosu ve acı biber içinde çiğ hindistancevizi kurtları yedi.

    Kurtları canlı yiyen gençler, aynı zamanda kendilerini kayda da aldı.

    BÖCEK LARVASINI CANLI CANLI YEDİLER

    Gençlerin kayda aldığı görüntülerde, tabak etrafında sürünen ve yemek çubukları arasında kıvrılan canlı kurtları nasıl yedikleri görüldü.

    Yerel olarak & quot; Đuông Dừa & quot; olarak bilinen yerel yiyecek, bir tür böcek larvası olarak adlandırılıyor.

    Vietnam'da büyük hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler VİDEO

    OLDUKÇA YARARLI

    Bu yemeğin büyük bir besin değeri var, çünkü solucanlar yiyecekleri parçalamaya yardımcı olan protein, demir ve amino asitler açısından yüksek. Bakır, çinko ve manga gibi mineraller de içeriyor.

    Vietnam da büyük hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler #1

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