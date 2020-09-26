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Vietnam'da fren yerine gaza basan kadın sürücü, girdiği evdeki adamı ezdi

Vietnam'da fren yerine gaza basan kadın sürücü, girdiği evdeki adamı ezdi

Kadın bir sürücü, fren ile gazın yerini karıştırdı. Fren yerine gaza basan sürücü, bir evin içerisine girerek, evin bahçesindeki şahsı ezdi. O anlar kameraya yansıdı.