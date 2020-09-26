- Haberler
- Dünya Haberleri
- Vietnam'da fren yerine gaza basan kadın sürücü, girdiği evdeki adamı ezdi
Vietnam'da fren yerine gaza basan kadın sürücü, girdiği evdeki adamı ezdi
Kadın bir sürücü, fren ile gazın yerini karıştırdı. Fren yerine gaza basan sürücü, bir evin içerisine girerek, evin bahçesindeki şahsı ezdi. O anlar kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 26.09.2020 - 10:25
- Güncelleme : 26.09.2020 - 10:25
Vietnam'da kadın sürücü, kafa karışıklığının ardından faciaya sebep oldu.
Fren ile gazın yerini karıştıran kadın sürücü, hızını alamayarak bir eve doğru hızla ilerledi.
KARŞISINA ÇIKAN ADAMI EZDİ
Evin kapısını kırarak arabayla içeri giren sürücü, bahçeye girdiği anda evin içerisindeki bir şahsı da ezdi. Ne olduğunu anlayamayan çaresiz adam, aracın altında kaldı.
Kadın sürücünün girdiği evdeki adamı ezme anı VİDEO
O ANLAR KAMERADA
Kaza anının kameraya yansıdığı görüntülerde, arabayla eve girmeye çalışan kadın sürücünün karşına çıkan şahsın şaşkınlığı yüzünden okunurken, ezilme anı da kayıt altına alındı.