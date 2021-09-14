Vietnam'da 'Gerçek Tarzan' hayatını kaybetti

Vietnam'da 40 yıldır ormanlarda yaşayan "Gerçek Tarzan" Ho Van Lang, modern yaşama döndükten sonra yakalandığı kanser hastalığını atlatamayarak yaşamını yitirdi.

Vietnam Savaşı sırasında asker olan ve savaşta eşiyle kızını kaybeden baba Ho Van Thanh, o dönem bebek olan oğlu Ho Van Lang'i de alarak ormana kaçtı.

Tam 40 yıllarını ormanda yaşayarak geçiren baba-oğul, babanın sağlığının bozulması sonrası 2013 yılında şehre inmek zorunda kaldı.

ŞEHİRDE YAŞAMAYA İKNA EDİLDİ

İkili şehre indiklerinde Vietnam Savaşı'nın hala şiddetle devam ettiğine inanıyordu. Baba Thanh, 2017 yılında bilinmeyen bir hastalıktan öldü. Diğer akrabaları ise, babasının ölümü sonrası Lang'i şehirde yaşamaya ikna etti.

Tra Bong Bölgesi olarak bilenen yerde yıllarca yaşayan ikili, yerden 5 metre yükseklikte bir ağaç evde yaşamlarını sürdü.

SIRADIŞI HAYATIYLA DEFALARCA MANŞET OLDU

Ağaç kabuklarından elbise yapan ve ormanın nimetlerinden faydalanan baba-oğul, sıradışı hayatlarıyla dünya basınına defalarca manşet oldu.

Lang'e bu "zorunlu" yaşam tarzı sebebiyle "Gerçek Tarzan" unvanı verilmişti.

Öte yandan Lang'ın arkadaşı Alvaro Cerezo, "Gerçek Tarzan" olarak tanınan Lang'ın ölümüne modern hayatın beraberinde getirdiği işlenmiş gıdalar ve alkol tüketiminin yol açmış olabileceğini ifade etti.

"SON AYLARDA ACI ÇEKTİĞİNİ BİLİYORDUM"

Lang'ın modern hayattan hoşlanmadığını ve Lang'ın böyle büyük bir değişikliği kaldıramayacağından endişelendiğini söyleyen Cerezo, "Gittiğine çok üzüldüm ama ölüm onun için bir kurtuluş gibi oldu. Çünkü son aylarda acı çektiğini biliyordum. O güzel bir insandı, onu unutmam imkansız. Her gün özleyeceğim" dedi.

Cerezo, Lang ile medeniyetten uzaklaşmak ve ıssız bir adada tamamen yalnız başına birkaç gün veya hafta geçirmek isteyenlere yardım eden bir kuruluş olan Docastaway ile yaptığı çalışma sayesinde tanıştığını söyledi.

HAKKINDA KİTAP YAZILDI

Cerezo, dostlukları sırasında, Lang'ın ormandaki zamanı, medeni yaşamı ve vahşi doğa hayatından bazılarını kameraya kaydettiği ve görüntüleri derlediğini belirtti. Cerezo ayrıca Lang'ın hayatı hakkında bir kitap yazdığını açıkladı.

Cerezo, arkadaşı Lang hakkında, "Tanıştığım en büyüleyici insandı ve aynı zamanda son derece sempatikti. Ormanda birlikte vakit geçirirken başarmam saatler sürecek olan her şeyi saniyeler içinde yapabilirdi. Süper insan becerilerine sahip küçük bir çocuktu" dedi.