Viktor Orban: Rusya'ya yaptırımlar, yıl sonuna kadar kaldırılmalı

Ukrayna'daki savaştan bahseden Orban, Brüksel'in ambargolardan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yaptırımlara karşı çıkıyor.

Orban, bu tutumunu son açıklamasında da sürdürdü.

Hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu üyeleriyle Balatonalmadi şehrinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artk bölgesel olmaktan çıktığını söyledi.

"AB yaptırımlardan vazgeçmeli"

Tablonun, uygulanan yaptırımlar nedeniyle küresel ekonomik savaşa dönüştüğünü söyleyen Orban, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde yaptırımların kasımda gözden geçirilmesinin beklendiğini belirtti.

Orban, AB'nin söz konusu yaptırımlardan en geç yıl sonunda vazgeçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Orban: Savaş 2023'te devam edecek

Savaşın gelecek yıl da süreceğini savunan Orban, ülkesinin daha çok askere ihtiyacı olduğunu ve ülkeyi savunma konusunda hazırlık yapmaları gerektiğini kaydetti.

"Yaptırımlara son verilirse doğalgaz fiyatları düşer"

AA'nın aktardığına göre, Orban, AB'nin Rusya'ya karşı aralarında petrol ambargosunun da bulunduğu ekonomik yaptırımlar uyguladığını, yaptırımlar nedeniyle 2 ay içinde doğalgaz fiyatının 6 kat arttığını anlattı.

Yaptırımlara son verildiği takdirde gaz fiyatlarının hemen yarı yarıya düşeceğini ve enflasyonun da azalacağını savunan Orban, Avrupa ekonomisinin tekrar hareketleneceğini ve böylece resesyon tehlikesinin de ortadan kalkacağını aktardı.