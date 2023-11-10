Viktor Orban: Ukrayna, Rusya ile barışı ABD'nin emriyle reddetti Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2022 yılı Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da barış için anlaşma sağlandığını, Ukrayna’nın ise bu barışı ABD’nin emriyle reddettiğini söyledi.

İHA

Dünya, İsrail'in Filistin katliamına odaklanırken 2 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında da çatışmalar devam ediyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki savaşı kontrol altına almaya çalışırken ABD’nin ise savaşı büyüterek küresel bir çatışma haline getirmeye çalıştığını söyledi.

Orban, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in Alman basınına yaptığı açıklamada Ukrayna’nın geçtiğimiz yıl mart ayında İstanbul’daki görüşmeler sırasında Rusya ile barış anlaşması imzalamayı reddettiğine ilişkin ifadelerini değerlendirdi.

Ukrayna, ABD'nin emriyle barışı reddetti

Orban, “Eski Almanya Şansölyesi’nin söylediği şey, diplomasi dünyasında iyi bilinen bir gerçek. Çeşitli rapor ve istihbarat kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre İstanbul’da Ruslar ve Ukraynalılar arasında anlaşma temelde sağlanmıştı. Ancak Ukraynalılar, ABD’lilerin emriyle buna imza atmadılar.” dedi.

Orban, bu bilginin bir gün herkesin bildiği bir gerçek haline geleceğini ileri sürdü.

Ukrayna’nın doğusundaki krizin ABD’nin olaya müdahil olmasıyla büyüdüğünü vurgulayan Orban, savaşta cepheye gönderilen asker sayısının, silah miktarının ve Ukrayna’ya askeri yardım için harcanan para miktarının giderek arttığına dikkat çekti.

Macar lider, “Macaristan, Ukrayna’ya silah transferini desteklemedi. Ben de Macar vergi mükelleflerinin parasının Ukrayna ordusuna silah alınması için kullanılmasını desteklemiyorum.” diye konuştu.

“Ukrayna’nın AB müzakereleri asla başlamamalı”

Macar lider, Ukrayna’nın AB’ye üyelik müzakerelerine başlaması teklifine de karşı çıktı. Macaristan’ın bu konudaki pozisyonunun net olduğunu ifade eden Orban, “Ukrayna, hiçbir şekilde AB’ye üyeliği müzakere etmeye hazır değil. Macaristan’ın pozisyonu net. Müzakereler asla başlamamalı.” diye konuştu.

AB liderlerinin Ukrayna’nın birliğe resmi olarak davet edilmesine aralık ayı ortasında karar vermesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)