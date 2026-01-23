Viktor Orban: Zelensky, Davos’ta sınırı aştı

Davos'taki zirvenin etkileri sürüyor...

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dünya Ekonomik Forumu’nun gerçekleştirildiği İsviçre’nin Davos kasabasında konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’yi sosyal medya hesabından eleştirdi.

ZELENSKY'E SERT SÖZLER

Açıklamasına "Zelensky, Davos’ta çizgiyi aştı" diyerek başlayan Orban, "Macaristan’da seçimler yaklaşırken, yine Macar hükümetini ve beni şahsen hedef alması yeni bir şey değil. Ancak şaşırtıcı olan konuşmasında her Avrupa liderini eleştirmesiydi. Gönderilen desteğin yetersiz olduğunu, silahların yetersiz olduğunu ve Avrupa’nın kararlılığının yetersiz olduğunu söylüyor." dedi.

"HER ŞEYİ TERSİNE ÇEVİRMİŞ DURUMDA"

Brüksel'den yanıt almak için uzun süre beklemeye gerek kalmadığını kaydeden Orban, şöyle devam etti: