Dolar
6.7477
0.2421%
Euro
7.5654
-0.1346%
Altın
1703.8
0.2642%
Borsa
109111.34
0%
G. Altın
368.225
0.0752%
Bitcoin
65005.75
0.3679%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Virüse karşı el yıkama sistemi tasarlayan Kenyalı çocuk

    Kenya'da koronavirüsle mücadele için pedalla çalışan el yıkama sisemi geliştiren 9 yaşındaki Kenyalı çocuğa, devlet başkanı tarafından ödül verildi.
    • AA
    • 04.06.2020 - 07:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Virüse karşı el yıkama sistemi tasarlayan Kenyalı çocuk

    Kenya yerel medyasındaki haberlere göre, 9 yaşındaki Kenyalı Stephen Wamukota, koronavirüs ile mücadele için ağaçtan el yıkama sistemi tasarladı.

    DEVLET BAŞKANI ÖDÜL VERDİ

    Elle temas olmadan kullanılabilen sistemle koronavirüsün yayılımını engellemeyi amaçlayan Wamukota, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından tebrik edildi ve kendisine Devlet Başkanlığı Hizmet ve Yurtsever Ödülü verildi.

    HURDALIKTAN BULDUĞU ÇERÇEVELERLE YAPTI

    Kenyalı Wamukota, tasarladığı el yıkama sistemini hurdalıktan bulduğu pencere çerçevelerinden yaptı.

    ELLERE İHTİYAÇ DUYULMUYOR

    Sistem sayesinde ellere ihtiyaç duyulmadan suyun akması için pedala basılıyor ve böylece virüsün yayılması önleniyor.

    "DAHA FAZLASINI YAPACAĞIM"

    Ödül dolayısıyla çok mutlu olduğunu ve şimdiye kadar sadece iki el yıkama sistemi yaptığını dile getiren 9 yaşındaki Wamukota, daha fazla el yıkama sistemi yapacağını sözlerine ekledi.

    KENYA'DA KORONAVİRÜS VAKALARI

    Kenya'da bugüne kadar 2 bin 216 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti.

    Görüş Bildir