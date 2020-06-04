Virüse karşı el yıkama sistemi tasarlayan Kenyalı çocuk

Kenya'da koronavirüsle mücadele için pedalla çalışan el yıkama sisemi geliştiren 9 yaşındaki Kenyalı çocuğa, devlet başkanı tarafından ödül verildi.

Kenya yerel medyasındaki haberlere göre, 9 yaşındaki Kenyalı Stephen Wamukota, koronavirüs ile mücadele için ağaçtan el yıkama sistemi tasarladı.

DEVLET BAŞKANI ÖDÜL VERDİ

Elle temas olmadan kullanılabilen sistemle koronavirüsün yayılımını engellemeyi amaçlayan Wamukota, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından tebrik edildi ve kendisine Devlet Başkanlığı Hizmet ve Yurtsever Ödülü verildi.

HURDALIKTAN BULDUĞU ÇERÇEVELERLE YAPTI

Kenyalı Wamukota, tasarladığı el yıkama sistemini hurdalıktan bulduğu pencere çerçevelerinden yaptı.

ELLERE İHTİYAÇ DUYULMUYOR

Sistem sayesinde ellere ihtiyaç duyulmadan suyun akması için pedala basılıyor ve böylece virüsün yayılması önleniyor.

"DAHA FAZLASINI YAPACAĞIM"

Ödül dolayısıyla çok mutlu olduğunu ve şimdiye kadar sadece iki el yıkama sistemi yaptığını dile getiren 9 yaşındaki Wamukota, daha fazla el yıkama sistemi yapacağını sözlerine ekledi.

KENYA'DA KORONAVİRÜS VAKALARI

Kenya'da bugüne kadar 2 bin 216 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti.