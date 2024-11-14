Vize alamayan öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı

AA

İtalya'da eğitim hakkı kazanan ancak vize alamayan bazı öğrenciler seslerini duyurmaya çalışıyor.

Vize mağduru bazı öğrenciler ile aileleri, ülkenin Beyoğlu'ndaki Başkonsolosluk binasının önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu.

YAKLAŞIK 900 ÖĞRENCİNİN BENZER SORUNLAR YAŞADIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

İtalya'da eğitim hakkı kazandıklarını ancak çeşitli nedenlerle vize alamadıklarını belirten öğrenciler, mağdur olduklarını dile getirdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan ve vize mağduru olduklarını gözyaşı dökerek anlatan veli Canan Yılmaz, yaklaşık 900 öğrencinin benzer sorunlar yaşadığını aktardı.

3 AYDIR SÜRECİN DEVAM ETTİĞİNE İŞARET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlığına seslenen Yılmaz, "Bolonya Üniversitesinden kabul aldı. Dersleri başladı, ayın 30'undan sonra aldıkları vizenin hiçbir önemi yok. Bursları yandı çocukların." ifadesinde bulundu.

Şimdiye kadar 7 kez uçak bileti değiştirdiklerini belirten Yılmaz, 3 aydır sürecin devam ettiğini bildirdi.

Haziran ayında başvuru yaptığını ve 100 gündür sürecin devam ettiğini dile getiren öğrenci Mehmet Çelik ise şu açıklamalarda bulundu:

Temel insan hakkımız olan eğitim hakkımız açık bir şekilde ihlal ediliyor. Çok büyük bir mağduriyete uğratılıyoruz. Sadece iki haftamız kaldı. 2 hafta sonunda üniversite portalına vizelerimizi yüklememiz gerekiyor. Yoksa üniversite kaydımız silinecek. Bütün bu süreç boşuna gitmiş olacak.

SİYAH ÇELENK BIRAKTILAR

Basın açıklamasının ardından grubu temsilen bir veli, konsolosluk yetkililerine verilmek üzere sorunlarını anlattıkları mektubu görevlilere teslim etti.

Öğrenciler ve veliler daha sonra, Başkonsolosluk binasının karşısına siyah çelenk bırakarak bölgeden ayrıldı.