Vladimir Kliçko'dan Ukrayna mesajı: Hayatımın en büyük kavgası

45 yaşındaki eski sporcu, saldırılar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi. Kliçko, insanların kendisi hakkında ne söylediğini anlattı.

Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun kardeşi Vladimir Kliçko, ülkesinin Rusya'ya karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

Kendisi de eski boks şampiyonu olan Vladimir Kliçko, "Boks spor, bu ise bir savaş ve insanlarımız ölüyor." dedi.

"İNSANLAR HAYATIMIN EN BÜYÜK KAVGASI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Kliçko, Mirror'a verdiği demeçte, "Bunları anlatırken masum kadınlar, çocuklar ve siviller bombalara, füzelere ve savaşın ürkütücü gerçeğine maruz kalacak. İnsanlar bunun hayatımın en büyük kavgası olduğunu söylüyor. Buna katılıyorum." diye konuştu.

"BUNU BARIŞ ADINA YAPIYORUZ"

Rusya'nın tüm spor müsabakalarından men edilmesinin bir karşı saldırı olmadığını belirten Kliçko, "Bunu barış adına savaşı durdurmak için yapıyoruz. Sporculara karşı kişisel bir şeyim yok ama Rus lider Putin'in saldırganlığına karşı çok şeyim var." ifadelerini kullandı.

45 yaşındaki eski boksör, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"MÜSABAKALARDAN UZAKLAŞTIRILIRSANIZ..."

"Spor müsabakalarından uzaklaştırılırsanız, sporcular liderlerine sorar: 'Neden kimse bize karşı yarışmıyor?' Tekrar ediyorum, bu sporculara karşı değil, Ukrayna'da barış adına yapılan bir hamle."