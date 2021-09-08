Vladimir Putin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Putin ile Michel arasında yapılan telefon görüşmesinde, Afganistan'ın yanı sıra Donbas ve Karabağ’daki gelişmeler ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin-Michel görüşmelerinde Afganistan’daki gelişmeler ele alındı.

Görüşme sırasında iki tarafın da Afganistan'da barışın desteklenmesi, şiddetin engellenmesi ve tüm etnik grupların çıkarlarının dikkate alınmasına, ayrıca Afganlar arasında diyaloğun sağlanmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Afganistan'da durumun istikrara kavuşması, terörizm, aşırılık ve uyuşturucu suçunun yayılması ile ilgili risklerin engellenmesi konusunda etkileşime hazır olunduğu vurgulandı.

MÜZAKERE VURGUSU

Putin-Michel arasındaki görüşmede Afganistan’ın yanı sıra Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donbas’daki gelişmeler de ele alındı.

Görüşmede, Minsk anlaşmalarının uygulanması amacıyla taraflar arasında müzakerelerin başlatılması gerektiği vurgulandı.

PUTİN, ANLAŞMALARIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

Karabağ’daki son duruma ilişkin gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Putin, Michel'e Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yapılan anlaşmaların uygulanması yönündeki adımlar hakkında bilgi verdi.

Putin ve Michel, çeşitli seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.