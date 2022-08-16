Vladimir Putin: ABD darbeler düzenliyor, iç savaşlar çıkarıyor

ABD'nin bağımsız devletler üzerinde baskı kurup darbeler gerçekleştirdiğini belirten Putin, "ABD ve vasalları, egemen devletlerin iç işlerine kaba bir şekilde müdahale ediyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamalarda ABD’yi hedef aldı.

Tehdit, şantaj ve baskı yolu ile ABD’nin bağımsız devletlere boyun eğdirdiğini belirten Putin, devletlerin iç işlerine karışıldığını ve darbeler düzenlendiğini savundu.

Putin açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Amerika Birleşik Devletleri ve vasalları, egemen devletlerin iç işlerine kaba bir şekilde müdahale ediyor. Provokasyonlar, darbeler, iç savaşlar düzenliyorlar. Tehditler, şantaj ve baskılarla, bağımsız devletleri kendi isteklerine boyun eğmeye, kendilerine yabancı kurallarla yaşamaya zorlamaya çalışıyorlar.”

“Batı, hegemonyasını sürdürmek için çatışmaya ihtiyaç duyuyor”

DHA’nın haberine göre; Batı’nın bu anlayışla kendisine yeni düşmanlar edindiğini ve Avrupa güvenliğini yok ettiğini belirten Putin, şu sözleri kaydetti:

“NATO bloğu doğuya doğru ilerliyor, füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması ve taarruz kuvvetlerinin saldırı yeteneklerinin artırılması da dahil olmak üzere askeri altyapısını geliştiriyor. Bunun Avrupa'da güvenliği güçlendirme ihtiyacı olduğu ikiyüzlü bir şekilde ilan ediliyor, ancak gerçekte tam tersi oluyor.

Batı, hegemonyasını sürdürmek için çatışmaya ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden Ukrayna halkının kaderini hızlandırdılar. Rusya karşıtı projeyi uyguladılar, neo-Nazi ideolojisinin yayılmasına, Donbas halkının katliamına göz yumdular.”





“ABD Asya-Pasifik bölgesindeki durumu karıştırmaya çalıştı”

ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı körüklediğini vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Putin, benzer bir denemeyi Asya-Pasifik bölgesinde de yaptığını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklama yapan Putin, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ABD bir kez daha kasten yangını körüklemeye ve Asya-Pasifik bölgesindeki durumu karıştırmaya çalıştı. Amerika'nın Tayvan macerası, sadece sorumsuz bireysel bir politikacının yolculuğu değil, aynı zamanda bölgedeki ve dünyadaki durumu istikrarsızlaştırma ve kaotik hale getirme amaçlı bilinçli ve amaçlı bir ABD stratejisinin parçasıdır. Diğerlerinin egemenliğine saygısızlığın yüzsüz bir göstergesidir. Bunu dikkatlice planlanmış bir provokasyon olarak görüyoruz.” dedi.

