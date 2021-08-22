Vladimir Putin: Afganistan'daki militanları sığınmacı kılığında ülkemde istemiyorum

Rus lider, Afgan sığınmacı konusunda militanların ayırt edilmesi gerektiğini dile getirdi. Putin, Batı'nın mültecilerin geçici olarak Orta Asya'ya yerleştirilmesi fikrine karşı çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ve sığınmacıların durumunu değerlendirdi.

Putin, militanların sığınmacı görünümünde ülkesine girmelerini istemediğini belirtti.

"GÜVENLİĞİMİZ AFGANİSTAN'LA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ"

Birleşik Rusya Partisi temsilcileriyle başkent Moskova'da bir araya gelen Rus lider, burada yaptığı açıklamada, "Rusya'nın güvenliği, Afganistan'daki durumla doğrudan ilişkili." dedi.

Afganistan'da istikrarın sağlanması gerektiğini belirten Putin, Batılı ülkelerde birlikte bu konuda çalışacaklarını söyledi.

"BATI'NIN ORTA ASYA FİKRİ AŞAĞILAYICI"

Putin, diğer taraftan Batı'nın Afganistan'dan gelen mültecileri ABD ve Avrupa'ya vize alana kadar Orta Asya'ya yerleştirme fikrine karşı olduğunu belirterek, bu tutumu "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

"MÜLTECİ KİSVESİ ALTINDA..."

Kommsersant gazetesinin haberine göre, ülkesine olası göçmen akınına dikkat çeken Rus lider, "Bu ülkelere vizesiz gönderebiliyoruz ama vizesiz almak istemiyoruz. Sorunu çözmek için tek kelimeyle onur kırıcı bir yaklaşım. Ülkemizde mülteci kisvesi altında militanların ortaya çıkmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

LAVROV'UN TALİBAN AÇIKLAMASI

Toplantıdaki bir diğer isim olan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban temsilcilerinin Afganistan'da düşmanlıkları sona erdirme ve ulusal diyalog başlatma sözlerini sürdürdüğünü söyledi.

Lavrov, Moskova'nın Orta Asya'daki müttefiklerinin güvenliği açısından Taliban'ın eylemlerinin önemli olduğuna inandığını sözlerine ekledi.