Rus lider, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz tedarikine değindi. Putin, "Tahıl sevkiyatı Türkiye sayesinde başladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile resmi görüşmede bulunmak üzere Soçi'ye gitti.

Putin, Erdoğan ile görüşmesi öncesi kameralar karşısında konuştu.

"Avrupalılar Türkiye'ye minnettar olmalı"

Rus lider, Avrupa kıtasına doğalgaz sevkiyatının yanı sıra tahıl meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin,"Avrupa'daki tüketiciler, doğalgazı Türkiye'den alabildikleri için Türkiye'ye minnettar olmalı." dedi.

Vladimir Putin: Avrupalılar, Türkiye'ye minnettar olmalı VİDEO



"Türkiye sayesinde başladı"

İstanbul'da imzalanan güvenli tahıl sevkiyatı anlaşmasına değinen Putin, "Tahıl sevkiyatı Türkiye ve Birleşmiş Milletler sayesinde başladı. Rus gıda ürünleri ve Rus gübresi dünyaya açılmış oldu." diye konuştu.

Tahıl konusunu gelişmekte olan ülkeler için "hassas bir mesele" olarak nitelendiren Putin, "Bütün bu ülkeler, aldığımız kararları benimsiyor." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, konuşmasında şunları söyledi:

"Ticaret hacmimiz arttı"

"Ukrayna tahılının, Karadeniz limanlarından sevkiyatı konusunda başarılar elde edildi. Görüşülmesi gereken birçok konu var. Ticaret hacmimiz arttı. Birçok stratejik projemiz var.

Türk Akım hattı, önemli bir güzergah ve inşaatını tamamladık, düzenli şekilde çalışıyor. Hat, yalnızca Türkiye'ye doğalgaz sevk etmiyor."

"Kişisel katkılarınız nedeniyle bunlar mümkün oldu"

Öte yandan diğer ülkelere işaret eden Putin, "Gıda krizi yüzünden ciddi bir problemle karşı karşıya kalabilirler. Kişisel katkılarınız nedeniyle bunlar mümkün oldu.

Türkiye'de uzlaşılar sayesinde mutabakat metnini imzalama şansımız oldu. Suriye başta olmak üzere Türkiye ve Rusya, krizlerin düzelmesi için ciddi katkılar sağlıyor." diye ekledi.