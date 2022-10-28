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    Vladimir Putin: Azerbaycan ve Ermenistan anlaşması için her şeyi yapıyoruz

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşturulması için Rusya’nın mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi.
    • 28.10.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 16:04
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    Vladimir Putin: Azerbaycan ve Ermenistan anlaşması için her şeyi yapıyoruz

    Rusya’nın Soçi kentinde 31 Ekim’de yapılacak Rusya-Azerbaycan-Ermenistan zirvesi öncesi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin liderleri olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

    Video konferans yöntemiyle gerçekleşen zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas katıldı.

    Putin toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya’nın tarihsel süreçte istikrara her zaman dikkat ettiğini ve eski çağlardan beri Ermeni halkının güvenliğinin sağlanmasına destek olduğunu söyledi.

    "Hem Erivan hem de Bakü ile çok fazla bağımız var"

    Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasına gelince, Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde normalleşmesini sağlamak için bugün mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Yakın geçmişte hem Azerbaycan hem de Ermenistan, tek bir devletin parçasıydık. Hem Erivan hem de Bakü ile çok fazla bağımız var. Elbette hepimiz zorluklarla karşı karşıyayız. Ancak, Rusya’ya yakın devletler arasındaki sorunlardan ve çelişkilerden uzak kalamayız ve her zaman barışçıl çözümlerine katkıda bulunmaya hazırız." dedi.

    "İlişkilerin normalleştirilmesini sağlamak mümkün"

    Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin ortak mutabakatının hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalmasının barışa giden tek mümkün ve gerçekçi yol olduğunu vurgulayan Putin, "Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi, ulaşım ve iletişiminin önündeki engellerin kaldırılması ve insani sorunların çözülmesine ilişkin bu anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasıyla, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde normalleştirilmesini sağlamak mümkün." şeklinde konuştu.

    Vladimir Putin: Azerbaycan ve Ermenistan anlaşması için her şeyi yapıyoruz #1


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