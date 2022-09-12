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    Vladimir Putin: Bu kış batı donmuş olacak

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın yaptırımlarını aptalca olarak nitelendirdi. Putin, batıya gaz, petrol, kömür, sağlamayacağız dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 19:46
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 20:23
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    Vladimir Putin: Bu kış batı donmuş olacak

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle birçok Avrupa ülkesi, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı.

    Bunun üzerine Rusya da kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine karşı tepki göstermek amacıyla çareyi doğalgaz akışını durdurmakta buldu.

    Alınan bu karardan sonra Avrupa’da birçok ülke doğalgaz ücretlerine çok ciddi zamlar yaparak kısmi kesintilere gitmeye başladı.

    Putin meydan okudu

    Tüm bu süreç devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den batıya adeta meydan okuyan ifadeler geldi.

    "Batı donmuş olacak"

    Rusya’nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun genel kurul toplantısında konuşan Vladimir Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak." ifadelerini kullandı.

    Rus gaz devi Gazprom ise, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa’ya yeniden açılmayacağını açıkladı.

    Vladimir Putin: Bu kış batı donmuş olacak VİDEO


    Vladimir Putin: Bu kış batı donmuş olacak #1


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