Vladimir Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünün eri biri

Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye'de gaz merkezi kurulmasını önermesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüne bağlı lider olmasından kaynaklandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaptığı üçlü görüşmenin sonunda düzenlenen basın toplantısında, Avrupa'ya gaz tedarikine değinen Putin, "Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor." dedi, Türkiye'ye işaret etti.

"Neden Türkiye'de gaz merkezi kurulmasın?"

Vladimir Putin, Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik teklifiyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek, "Neden Avrupa’ya gaz sevkiyatları için Türkiye'de olası bir merkez kurulmasını teklif ettiğimizin açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupalı ortaklarla doğrudan çalışmak çok zor. Ayrıca, boru hatlarının bombalanmasıyla ilgili trajik olayları da biliyoruz. Avrupalılar, neredeyse her zaman olduğu gibi çıkarlarına temelden zarar veriyor olsa da sessiz kalıyorlar." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünün eri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne söz verdiyse yaptığını söyleyen Putin, "Tüm bunlar Danimarka, İsveç ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgesinde yaşandığı için bunları kontrol etmemiz zor. Bu anlamda Türkiye ile çalışmak bizim için daha kolay. Birincisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözünün eri olduğu için anlaşmamız belki bazen zorlu olsa da onunla eğer bir konuda anlaşırsak, gerçekleştirmeye çalışırız. İkincisi ise Karadeniz sularını kontrol etmemiz daha kolay." değerlendirmesinde bulundu.

"Alıcılar bulunacağından eminim"

Putin, Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulması halinde söz konusu gaz için alıcılar bulunacağından emin olduğunu vurgulayarak, "Bakalım bu kış ve önümüzdeki kış neler olacak. Ama yeni sözleşmelerin imzalanacağından eminim." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin, Rusya’dan doğal gaz sevkiyatı için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini söylemişti.