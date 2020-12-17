Vladimir Putin: Erdoğan sözünün eri

Rus lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çoğu zaman farklı düşünseler de Erdoğan'ın sözünde durduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarda önemli açıklamalarda bulundu.

Türk mevkidaşı Erdoğan ile her zaman aynı fikirde olmadığını belirten Putin, ancak Erdoğan'ın her zaman sözünü tuttuğunu söyledi.

"ERDOĞAN SÖZÜNDE DURUYOR"

Vladimir Putin'e, ülke liderlerinden hangileriyle müzakere yürütmenin kendisi için rahat olduğu soruldu.

Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben çoğu zaman olayları farklı görüyoruz, hatta bazı konularda ters görüşlerimiz var ama o sözünün eri." ifadesini kullandı.

"ÜLKESİ İÇİN..."

Rus lider, Erdoğan için "Bir şeyin ülkesi için faydalı olduğuna inanıyorsa, sonuna kadar gider." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışlarını öngörmenin mümkün olduğunu dile getiren Putin, "Öngörülebilirlik faktörü, kiminle muhatap olduğunuzu anlamanıza yardımcı olduğu için çok önemlidir." dedi.