Vladimir Putin, Ermeni asıllı Ruben Vardanyan’ı vatandaşlıktan çıkardı

Putin, Ermeni asıllı iş insanı Ruben Vardanyan’ın Rus vatandaşlığından çıkarılmasını onaylayan kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kara para aklama, yasa dışı silah ticareti ve uyuşturucu ticaretine katıldığı belirtilen ve Rus kontrolündeki Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da yaşamaya başlayan Ermeni asıllı iş insanı Ruben Vardanyan’ı, Rus vatandaşlığından çıkardı.

AA’nın haberine göre; geçen günlerde Rus vatandaşlığından çıktığını açıklayan Vardanyan, Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgeye yerleştiğini belirtmişti.

'Yaptırımlardan kurtulmak için bu adımı attı' iddiası

Putin'e yakın isimlerden siyaset bilimi uzmanı Sergey Markov, Facebook hesabından, Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıktığı için eleştirmiş ve onun bu adımı, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kurtulmak için attığını yazmıştı.