Petrol
83.01
0.99%
Euro
19.8224
0.04%
Dolar
18.6743
0.07%
Altın
1.091
0.31%
Borsa
5462
0.00%
Bitcoin
318.483
-0.11%
BTXN Coin
7.19
-4.89%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Vladimir Putin, Ermeni asıllı Ruben Vardanyan’ı vatandaşlıktan çıkardı

    Putin, Ermeni asıllı iş insanı Ruben Vardanyan’ın Rus vatandaşlığından çıkarılmasını onaylayan kararnameyi imzaladı.
    • 22.12.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Putin, Ermeni asıllı Ruben Vardanyan’ı vatandaşlıktan çıkardı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kara para aklama, yasa dışı silah ticareti ve uyuşturucu ticaretine katıldığı belirtilen ve Rus kontrolündeki Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da yaşamaya başlayan Ermeni asıllı iş insanı Ruben Vardanyan’ı, Rus vatandaşlığından çıkardı.

    AA’nın haberine göre; geçen günlerde Rus vatandaşlığından çıktığını açıklayan Vardanyan, Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgeye yerleştiğini belirtmişti.

    'Yaptırımlardan kurtulmak için bu adımı attı' iddiası

    Putin'e yakın isimlerden siyaset bilimi uzmanı Sergey Markov, Facebook hesabından, Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıktığı için eleştirmiş ve onun bu adımı, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kurtulmak için attığını yazmıştı.


    Beşiktaş tribünlerinden Dele Alli'ye tepki
    Futbol

    Beşiktaş tribünlerinden Dele Alli'ye tepki

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    TURCORN 100 programı başladı
    Ekonomi

    TURCORN 100 programı başladı

    Görüş Bildir