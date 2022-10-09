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Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'ni yarın toplayacak
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını duyururken detaylar paylaşılmadı.
- 09.10.2022 - 19:20
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklama yaptı.
Dmitriy Peskov, Kerç Köprüsü'ndeki patlamadan 2 gün sonra, yarın Putin'in Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edeceğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, toplantının içeriğine dair detay paylaşmadı.
Toplantıda neler görüşülecek
Söz konusu toplantıda, Kerç Köprüsü'ndeki patlama ve seferberlik konularının görüşülmesi bekleniyor.
Köprüdeki patlamanın ardından, Rus kamuoyunda askeri operasyonun terörle mücadele operasyonuna dönüştürülmesi yönünde algının mevcut olduğu belirtiliyor.