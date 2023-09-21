Vladimir Putin ile İlham Aliyev telefonda görüştü Karabağ’da elde edilen tarihi zaferin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

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Dünyanın gündeminde Karabağ'da kazanılan zafer var...

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz gün Karabağ'daki antiterör operasyonu başlatarak Ermenistan'a korku saldı.

Bölgede provokatif eylemlerde bulunmaya devam eden Ermeni ordusuna karşı Azerbaycan'ın attığı adım, 24 saat içinde zaferle sonuçlandı.

Putin ile Aliyev görüştü

Karabağ'daki Ermeni grupların silah bırakmasıyla durdurulan harekatın ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Kapsamlı bir soruşturma yürütülecek"

Görüşmeye ilişkin açıklama Kremlin'den geldi.

Açıklamada, İlham Aliyev’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziyelerini ilettiği belirtilerek, "İlham Aliyev, 20 Eylül’de Dağlık Karabağ’da Rus Barış Gücü Birliği askerlerinin trajik ölümü nedeniyle özür diledi ve derin üzüntülerini dile getirdi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın yapılacağı ve sorumluların gereken cezayı alacağı vurgulandı. Bu bağlamda iki ülkenin başsavcılıkları yakın temas halindedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca mağdurların ailelerine mali yardım sağlamaya hazır olduğunu da ifade etti." denildi.

"Müzakerelere büyük önem veriliyor"

Açıklamanın devamında Dağlık Karabağ’daki Ermeniler ile sürdürülen müzakerelere de değinilerek, "Her iki taraf da, Karabağ'daki düşmanlıkların tamamen durdurulması konusunda Rus Barış Gücü Birlikleri’nin yardımıyla varılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti. Bakü ve Hankendi temsilcileri arasında barış güçlerinin arabuluculuğuyla başlayan müzakerelere büyük önem veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

"Azerbaycan, Rus barış güçleriyle etkileşime girmeye hazır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Dağlık Karabağ’daki sivillerin güvenliğine dikkat çektiği vurgulanırken, "Vladimir Putin, Karabağ'daki Ermeni nüfusunun haklarının ve güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı. Azerbaycan tarafının bu konularda Rus barış güçleriyle etkileşime girmeye hazır olduğu doğrulandı." denildi.

Liderlerin daha önce imzalanan üçlü anlaşmalar doğrultusunda müzakerelerin yoğunlaştırılması yönünde ortak görüşe sahip olduğu da belirtilirken Ermenistan - Azerbaycan barış anlaşmasının hazırlanması ve sınır anlaşmalarının tamamlanması konusunda da fikir birliğine varıldığı ifade edildi.