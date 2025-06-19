Vladimir Putin, İsrail-İran gerilimine ilişkin konuştu

Uluslararası haber ajansları yöneticilerinin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'daki siyasi zorluklara rağmen halkın konsolide olduğuna işaret eden Putin, "Bu genellikle her yerde yaşanan bir durumdur ve İran'daki durum da bir istisna değil" diye konuştu.

Putin, İran'daki yer altı fabrikalarının da yerlerinde durduğunu belirterek, "Bu bağlamda, hepimizin çatışmaları durdurmak, bir anlaşmaya varmak için yollar aramamız gerekiyor. Doğru olan düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak" dedi.

Rusya'nın İran ile karşılıklı yüksek bir güven düzeyine sahip olduğunu vurgulayan Putin, "İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var" ifadelerini kullandı.

"İRANLI DOSTLARIMIZA BELİRLİ SİNYALLERİ VERDİK"

Putin, söz konusu detayları İsrail ve ABD ile ele aldıklarını da dile getirerek, "İranlı dostlarımıza belirli sinyalleri verdik. Genel olarak, hem İran'ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını sağlamak hem de İsrail'in güvenlik konularındaki endişelerini gidermek mümkündür" şeklinde konuştu.

Söz konusu önerilerin çerçevesini taraflara aktardıklarını vurgulayan Putin, "Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz" dedi.

Putin, son kararın İsrail ve İran'daki siyasi liderliğe ait olduğunun altını çizdi.