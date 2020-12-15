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    Vladimir Putin, Joe Biden'ı tebrik etti

    Rus lider, ABD'nin yeni başkanı ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi.
    • AA
    • 15.12.2020 - 11:13
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    Vladimir Putin, Joe Biden'ı tebrik etti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

    Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Biden'a seçimlerdeki zaferinden dolayı telgraf gönderdiği bildirildi.

    BIDEN'A İŞ BİRLİĞİ MESAJI

    Rus liderin, Biden'a başarılar dilediği belirtilen açıklamada, "Putin, küresel güvenlik ve istikrar konusunda özel sorumluluğa sahip Rusya ve ABD'nin anlaşmazlıklara rağmen, dünyanın karşı karşıya kaldığı birçok sorunun çözülmesine katkıda bulunabileceğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, Putin'in Biden ile diyaloğa hazır olduğu kaydedildi.

    Vladimir Putin, Joe Biden ı tebrik etti #1

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