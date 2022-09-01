Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetler'in son liderinin tabutuna çiçek bıraktı. Kremlin, Putin'in cenaze törenine katılamayacağını açıkladı.

Eski Sovyetler Birliği’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Gorbaçov, aldığı kritik kararlarla Sovyetler tarihine damgasını vurdu.

Putin'den Gorbaçov'a veda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gorbaçov'a, Moskova'daki Merkezi Klinik Hastanesi'nde veda etti.

Putin, ziyareti sırasında, Gorbaçov'un tabutuna çiçek bıraktı. Bir süre Rus siyasetçiye ve fotoğrafına bakan Putin, daha sonra oradan ayrıldı.

Vladimir Putin, Mihail Gorbaçov'a veda etti ViDEO

Cenaze törenine katılamayacak

Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in "yoğun programı" nedeniyle törene katılamayacağını söyledi.

Peskov, "Veda töreninin 3 Eylül'de düzenleneceğini biliyoruz ama maalesef Başkan'ın çalışma programı, törene katılmasına izin vermiyor. Bu yüzden bugün veda etmeye karar verdi." dedi.

Peskov ayrıca, cenaze töreninde şeref kıtası olacağını da açıkladı.

3 Eylül'de tören düzenlenecek

Sovyet Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, uzun süren bir hastalıktan sonra 30 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

Kommersant'ın haberine göre, Gorbaçov'un kızı Irina Virganskaya, babasının cenazesinin 3 Eylül'de Novodeviçi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Sovyetler'e damgasını vuran isim

1985’ten 1991’e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin genel sekreterliğini yürüten Gorbaçov, SSCB'nin Devlet Başkanı oldu.

Gorbaçov'un devlet başkanlığına giden yol, 1990’da yapılan reformla gerçekleşti. Devlet başkanlığı sistemine geçilirken, Sovyet Meclisi'ndeki oylamada Gorbaçov seçildi.

Sovyet ekonomisini dışa açtı

Gorbaçov'un glasnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden yapılanma) politikaları, 1980'lerin sonlarında Sovyet ekonomisinin dışa açılmasına ve toplumun liberalleşmesine yardımcı oldu.

Ayrıca Sovyet birliklerinin Afganistan'daki yaklaşık 10 yıllık askeri harekatından çekilmesini ve SSCB'nin Çernobil'i ele alış biçimini yönetti.

"Çöküşü planlayan adam"

1990'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Gorbaçov, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan da dahil olmak üzere yurt dışında birçok kişi tarafından "vizyoner" olarak nitelendirildi.

Ancak ardından bıraktığı miras, birçok kişinin onu "Sovyetler Birliği'nin çöküşünü planlayan adam" olarak görmesine yol açtı.