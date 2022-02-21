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    Vladimir Putin, olağanüstü toplantı kararı aldı

    Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın doğusundaki durum için "Son derece gergin" dedi. Peskov, Putin’in 'büyük bir toplantı' düzenleyeceğini kaydetti.
    • AA
    • 21.02.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 13:30
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    Vladimir Putin, olağanüstü toplantı kararı aldı

    Rusya'da hareketli dakikalar yaşanıyor.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusundaki durumun son derece gergin olduğunu söyledi.

    Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

    "BOMBARDIMANLAR GİDEREK YOĞUNLAŞIYOR"

    Gazetecilere yaptığı açıklamada Peskov, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede artan gerginliğe ilişkin konuştu.

    Ukrayna’nın doğusundaki durum nedeniyle endişe duyduklarına işaret eden Peskov, “Durum son derece gergin ve şu ana kadar tansiyonun düştüğüne dair herhangi bir işaret görmüyoruz. Kışkırtmalar, bombardımanlar giderek yoğunlaşıyor ve bu elbette çok derin bir endişeye neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

    "BÜYÜK BİR TOPLANTI OLACAK"

    Putin’in bugün Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini bildiren Peskov, “Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi ile gerçekleştireceği rutin değil, büyük bir toplantı olacak. Putin’in de bu toplantıda konuşması bekleniyor.” diye konuştu.

    Peskov, söz konusu toplantının hangi gündemle gerçekleştirileceğine dair detay paylaşmadı.

    Vladimir Putin, olağanüstü toplantı kararı aldı #1

    "İHTİMAL DIŞI GÖRMÜYORUZ"

    Öte yandan Rus Sözcü, Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir görüşme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, “Bunu ihtimal dışı görmüyoruz. Gerekirse, iki lider her zaman telefon veya kişisel temaslara karar verebilirler. Bu onların kararı olacak. Bu toplantı devlet başkanlarının uygun görmesi halinde mümkündür.” dedi.


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