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    Vladimir Putin, ordudaki asker sayısını 137 bin artıracak adımı attı

    Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 2023’ün başına kadar 137 bin artıracak kararı imzaladı.
    • 25.08.2022 - 16:09
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    Vladimir Putin, ordudaki asker sayısını 137 bin artıracak adımı attı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin askeri kanadını güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyor…

    Putin, ordudaki asker sayısını yıl başına kadar 137 bin artıracak yeni bir adım attı. Rusya Yasal Enformasyon internet portalında yayınlanan karara göre Putin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri personel sayısının, 1 milyon 150 bin 628'i asker olmak üzere 2 milyon 39 bin 758 kişi olacak şekilde oluşturulması emri verdi.

    2023’te asker sayısı artacak

    AA’nın haberine göre; Rus ordusundaki asker sayısı 2023'ün başına kadar 137 bin daha artacak. Bir önceki, 17 Kasım 2017'deki karara göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde 2018 yılının başına kadar 1 milyon 13 bin 628’i asker olmak üzere toplam 1 milyon 902 bin 758 personel oluşturulması talimatı verilmişti.

    Vladimir Putin, ordudaki asker sayısını 137 bin artıracak adımı attı #1


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