Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

DHA

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da, AB ve Rusya yetkilileri arasında Ukrayna-Rusya savaşına dair yapılan müzakereler tüm dünyanın gündeminde...

Savaşın tam ortasında yer almasına rağmen bu müzakerelere dahil edilmeyen Ukrayna ve Avrupa ülkeleri, bu tarihi görüşmelere sert tepkiler göstermişti.

Görüşmeler hala sert bir dille eleştirilirken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

PUTİN, VELİAHT PRENSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, 18 Şubat'ta Riyad'da ABD heyetiyle gerçekleştirilen müzakerelere uygun koşulların sağlanması nedeniyle minnettarlığını dile getirdi.

İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEKLER

Açıklamada ayrıca, “İki lider, ticaret, yatırım ve enerji gibi alanlar da dahil olmak üzere Rusya-Suudi Arabistan iş birliğini daha da geliştirme isteklerini teyit etti. İki taraf, küresel petrol piyasasında istikrarı sağlamak için OPEC+ içinde yakın bir şekilde iş birliği yapmaya devam ediyor.” denildi.