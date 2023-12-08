Vladimir Putin, Rusya'daki seçimlerde aday olacağını ilan etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olacağını açıkladı.

AA

Rusya yakın zamanda seçimlere gidecek...

Rus haber ajanslarına göre Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda askerlere madalya takma törenine katıldı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, 200'den fazla davetlinin katıldığı törende asker ve komutanları “Altın Yıldız” madalyalarıyla ödüllendirdi.

"Bu madalyayı takmak benim için onurdur"

Törende açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna'daki özel operasyona katılan askerlerimiz, subaylarımız ve savaşçılarımız yüzyıllardır anavatanı savunanlarla aynı karaktere ve cesarete sahiptir. Bütün ülke onlarla gurur duyuyor. Benim için bugün Rusya kahramanlarına Altın Yıldız madalyalarını takdim etmek bir onurdur." dedi.

Aday olacağını ilan etti

Putin, törende 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in seçimde aday olma kararını desteklediğini açıkladı.

Seçimler 17 Mart'ta yapılacak

Federasyon Konseyi, dün devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Bir önceki seçimde rekor oy aldı

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

Rusya'da 2020'de yapılan referandum ile yeniden aday olmasının önü açılan Putin, 4 seçimden de galip çıkmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)