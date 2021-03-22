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    Vladimir Putin: Ülkede 4 milyondan fazla kişi tamamen aşılandı

    Rusya'da aşı sürecine yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki aşılanma süreçlerinden bahsetti.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 17:40
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    Vladimir Putin: Ülkede 4 milyondan fazla kişi tamamen aşılandı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşı üretimini artırma ve aşı sürecine yönelik düzenlenen toplantıda konuştu.

    4.3 milyon kişinin koronavirüse karşı tamamen aşılandığını duyuran Putin, şunları söyledi:

    "ÜLKE GENELİNDE 6.3 MİLYON KİŞİYE AŞI UYGULANDI"

    “Rusya genelinde 6.3 milyon kişiye halihazırda tek doz aşı uygulandı, bunlardan 4.3 milyonu ise tamamen aşılandı ki bu da iki doz aldıkları anlamına geliyor.”

    Vladimir Putin: Ülkede 4 milyondan fazla kişi tamamen aşılandı #1

    Vladimir Putin: Ülkede 4 milyondan fazla kişi tamamen aşılandı #2

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