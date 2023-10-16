Vladimir Putin ve Beşar Esad, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüştü Rus ve Suriyeli liderler, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanına son verilmesi gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile telefonda görüştü.

Esad-Putin görüşmesinin ana gündem maddesini, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgede kötüleşen insani durum oluşturdu.

Rusya-Suriye hattında Gazze görüşmesi

Rus basınının aktardığına göre, iki isim, Gazze'deki sivillere acil insani yardım ulaştırılması ihtiyacının altını çizdi.

Rus ve Suriyeli liderlerin, "İsrail'in Gazze'yi bombalamasını ve halkın yerinden edilmesini durdurmanın gerekliliğine dikkat çektiği" kaydedildi.

İsrail ordusu Şam ve Halep havalimanlarını vurdu

Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunun, Şam ve Halep uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlediği belirtilmişti.

Haberde, "Pistler zarar gördü. İki havalimanı da hizmet dışı kaldı." ifadesi yer almıştı.

İsrailli Haaretz gazetesine göre de İsrail ordusunun, Halep ve başkent Şam'daki uluslararası havalimanlarını hedef aldığı aktarılmıştı.

İsrail basını saldırıyı doğruladı

Ayrıca İsrail'in kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunu kaynak göstererek saldırıyı doğrulamıştı.

İran'ın, Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ve Lübnan'daki Hizbullah'a askeri sevkiyat yapmak için Suriye'deki havalimanlarını kullandığı biliniyor.

Putin: Gazze'ye kara operasyonunun ciddi sonuçları olur

İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara operasyonu hazırlama planlarını duyduklarını belirten Putin, şunları söylemişti: